В субботу, 16 января, на окраине поселка Сартана в Донецкой области правоохранители задержали четырех "черных лесорубов". Один из них был застрелен после того, как пытался сбежать с места преступления.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Полицейские обнаружили четырех лесорубов и автомобиль "Газель", который нарушители использовали для противоправной деятельности. Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 года рождения, пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" стражи порядка применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя", - рассказали в полиции.

Также правоохранители уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. По факту смертельного ЧП начато служебное расследование. Пострадавшего полицейского доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Донецкой области полицейские застрелили мужчину. Фото: police.dn.ua

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