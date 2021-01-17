Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый саммит Большой семерки запланирован на июнь этого года.

Слова политика приводит Reuters.

Как известно, прошлогоднюю встречу лидеров G7 отменили из-за эпидемии коронавируса, а это означает, что главы Великобритании, Германии, Франции, США, Италии, Японии и Канады не встречались со времен переговоров во французском Биаррице.

Вместе с тем, Джонсон пригласил на встречу Австралию, Индию и Южную Корею. Сама встреча пройдет на небольшом курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

"Двести лет назад оловянные и медные рудники Корнуолла были в центре промышленной революции в Великобритании, и этим летом Корнуолл снова станет центром крупных глобальных изменений", - рассказал Джонсон.

Напомним, в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп признался, что уже не планирует проводить очный саммит G7 в 2020.

Также "Страна" рассказывала, что Палата представителей США предложила запретить России участвовать в саммитах G7 до полного прекращения вмешательства Кремля в политику других государств.