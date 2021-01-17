В "Укрзализныця" планирует усиливать контроль за соблюдением норм провоза багажа пассажирами поездов, чтобы избежать убытков.

Об этом рассказал глава УЗ Владимир Жмак в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24", видео обнародовано в Youtube.

"Нормы провоза багажа регулируются... Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы эти нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам убытки", - заявил он.

Также Жмак добавил, что осуществление контроля за провозом багажа входит в обязанности проводника, кроме того, за соблюдение этой нормы ответственен и начальник поезда.

Напомним, в эфире этой же программы Жмак рассказал, какую зарплату получает.

Также он сообщил, "Укрзализныця" планирует восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму. По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями и Россией несет негативные экономические последствия.