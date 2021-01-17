Выпущенные Ираном баллистические ракеты в рамках ежегодных военных учений в Индийском океане упали неподалеку от кораблей Военно-морских сил США, а также проходившего рядом торгового судна.

Об этом сообщает канал Fox News.

По его данным, американских военных предупредили об учениях Ирана, поэтому они не восприняли ракетный удар как угрозу. В то же время Венно-морские силы (ВМС) США обеспокоены сложившейся ситуацией, так как место падения ракет находится в районе пребывания ударной группы во главе с авианосцем "Нимиц" (до кораблей США было около 160-170 км).

Официальные лица США рассказали, что по крайней мере одна из ракет упала в 30-40 км от торгового судна, которое также находилось в том районе. Как минимум две иранские баллистические ракеты взорвались при ударе о поверхность океана, о чем свидетельствуют данные военных спутников-шпионов США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана утверждает, что баллистические ракеты большой дальности, выпущенные в субботу утром, пролетели более тысячи миль в северной части Индийского океана.

Ранее мы писали, что летом Иран выпустил ракету по макету авианосца США "Нимиц" и высадил десант.

Также рассказывали, что во время учений в Оманском заливе эсминец ВМС Ирана Jamaran вдруг выпустил ракету и пустил на дно свой же корабль. Поврежденный корабль затонул.