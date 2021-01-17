По состоянию на утро воскресенья, 17 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 990 человек.

Напомним, что вчера, 16 января, в стране было выявлено 7 729 новых случаев заражений. То есть уже второй день подряд идет существенное снижение официально выявленных заболевших.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 160 682 человека. Выздоровело за последние сутки 8 777 пациентов (всего с начала пандемии - 865 960 человек - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 131 человек. Среди новых зараженных 177 детей и 236 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (793 человека), Запорожской области (332), Одесской области (330) и Николаевской области (328).

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине изменился алгоритм бесплатного тестирования на коронавирус.

Также мы рассказывали, что в Норвегии обеспокоились безопасностью вакцины Pfizer для пожилых людей после 29 летальных случаев.