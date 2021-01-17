В воскресенье, 17 января, в Украину придет настоящая зима. По всей территории страны ожидается холодная погода с сильными морозами до -24 градусов, однако без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в последний день текущей недели по всей стране будет солнечная погода.

В Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях будет прохладнее всего. Там столбики термометров опустятся от -12 до -14 градусов днем и от -20 до -24 ночью.

Теплее всего будет в западных и южных регионах. Там температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-14 градусов днем и от -10 до -18 градусов ночью.

Кроме того, украинцев предупреждают о гололедице на дорогах. Существенных осадков не ожидают, только во Львове, Ужгороде и Ровно местами будет падать снег и подует порывистый ветер.

В Киеве 17 января будет без существенных осадков, однако на дороге - скользко. Ночью температура составит от -18 до -20 градусов, днем будет немного теплее - от -13 до -15 градусов.

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине перед Крещением.

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