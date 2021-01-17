В Вашингтоне полиция и сотрудники спецслужб задержали мужчину, который попытался проникнуть на охраняемую территорию Капитолия с помощью поддельного пропуска. При себе у него было оружие и патроны.

Об этом сообщает CNN.

Так, житель штата Вирджиния попытался проникнуть на территорию здания Конгресса с помощью фальшивого пропуска, который показал на контрольно-пропускном пункте. Во время досмотра у него обнаружили пистолет и более 500 патронов.

Напомним, 6 января, в день утверждения результатов выборов президента США, согласно которым победил Джо Байден, сторонники Трампа устроили митинг и захватили Капитолий. В результате захвата здания погибли люди.

Также сообщалось, что в день инаугурации Байдена, 20 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собираются на "Марш миллиона ополченцев".