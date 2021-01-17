В то время, как "Укрзализныця" анонсировала повышение цен на билеты, ее руководитель Владимир Жмак получает 625 000 гривен заработной платы.

Об этом он рассказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24", видео обнародовано в Youtube.

"Моя заработная плата составляет 625 000 грн. И это любой сможет увидеть в декларации, поэтому прятать ее смысла не имеет. В то же время, хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в "Киевстаре", затем в "ТНК-ВР" и т.п. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как "Укрзализныця", - заявил Владимир Жмак.

Он добавил, что его зарплата "значительно меньше того уровня, который был у предыдущего главы УЗ - Евгения Кравцова - поскольку его высокая заработная плата "вызвала очень большой общественный резонанс".

Жмак также уточнил, что заработную плату членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании - Кабинет министров Украины.

Напомним, правительство Украины назначило руководителем "Укрзализныци" Владимира Жмака 26 августа 2020 года.

Также мы рассказывали, Жмак планирует разделить компанию на четыре части. Они будут включать в себя грузовые, пассажирские и контейнерные перевозки, а также инфраструктуру.