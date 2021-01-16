В Норвегии обеспокоены проблемой безопасности для пожилых людей американско-германской вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech после смерти 29 человек, которые привились этим препаратом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Норвежское агентство по лекарственным средствам (NoMA) заявило, что все смерти связаны именно с вакциной от Pfizer, поскольку до пятницы, 15 января, другие вакцины в стране были недоступны.

В NoMA уточнили, что у всех умерших после прививки были серьезные основные заболевания, их минимальный возраст составляет 75 лет. По данным агентства, всего в Норвегии хотя бы одну дозу вакцины получили уже около 42 тысяч человек.

"Большинство людей испытали ожидаемые побочные эффекты вакцины, такие как тошнота и рвота, лихорадка, локальные реакции в месте инъекции и общее ухудшение состояния", - рассказали в NoMA.

На этом фоне Норвежский институт общественного здравоохранения выразил мнение, что "для людей с самыми тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия".

В Pfizer заявили, что вместе с норвежским регулятором изучают причину смертей, добавив, что "количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям".

В свою очередь в NoMA также добавили, что знают о подобных инцидентах в других странах, и обратили внимание на то, что количество смертей после получения вакцины может отличаться в зависимости от того, какие группы людей страны вакцинируют в первую очередь.

"Норвежское агентство по лекарственным средствам перед вакцинацией сообщило, что при вакцинации самых пожилых и наиболее тяжело больных ожидаются смерти, связанные по времени с вакцинацией. Это не означает, что между вакцинацией и смертью существует причинно-следственная связь", - заявили в NoMА.

При этом в агентстве не исключили, что побочные эффекты вакцины могли стать фактором, который поспособствовал ухудшению течения болезни или летальному исходу.

Напомним, ранее в Китае призвали приостановить вакцинацию препаратами Pfizer из-за массовых смертей после прививок.

Также мы писали, что в Нидерландах насчитали уже более сотни побочных эффектов после прививок от коронавируса от Pfizer.