"Укрзализныця" работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с аннексированным Крымом. Запустить же поезда на сам полуостров сейчас невозможно.

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 16 января.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал Жмак.

Кроме того он напомнил, что в конце прошлого года "Укрзализныця" восстановила ж/д сообщение с Авдеевкой.

По мнению Жмака, прекращение железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями и Россией несет негативные экономические последствия.

"С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно это сказывается на наших экономических показателях", - добавил глава "Укрзализныци".

Напомним, поезда из Киева начнет ходить в Авдеевку начали ходить 13 декабря, 2020 года.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" с марта 2021 года будет ежемесячно поднимать цены на билеты.