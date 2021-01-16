Глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, вместе с коллегой по фракции "Слуга народа" народным депутатом Максимом Бужанским требует отменить штрафы, которые предусмотрены вступившим в силу законом о тотальной украинизации.

Об этом Гетманцев написал в своем Telegram-канале в субботу, 16 января и выложил скрин обращения Максима Бужанского.

"Вместе с коллегами требуем первоочередного рассмотрения законопроекта № 4528 в виду необходимости уменьшения давления на бизнес в сфере обслуживания потребителей", - написал он.

Напомним, с субботы, 16 января, вступили в силу новые положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой на украинский язык должна перейти вся сфера услуг. Юридическим лицам, чьи работники нарушают законодательство, грозит штраф от 5100 до 6800 гривен.

Также "Страна" подробно писала, что делать и как в правовом поле реагировать, если заставляют соблюдать вступившую в силу норму закона.