В городе Измаиле Одесской области супружеская пара сделала замечание мужчине, который, в ходе игры с ребенком, кидал снежки в сторону памятника военнослужащим. В результате завязалась драка, в ходе которой 60-летняя женщина ударила играющего в снежки отца ребенка ножом в спину.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской области на своей странице в Facebook.

Так, 60-летняя женщина вместе со своим мужем гуляли по городу и увидели мужчину, который играл в снежки с ребенком. В ходе игры они кидали снег в сторону памятника военным, на что супружеская пара сделала ему замечание.

В итоге завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, в ходе которой 45-летний мужчина, который до этого в снежки со своим ребенком, ударил мужа правонарушительницы. Та в ответ достала нож и вонзила ему в спину.

"Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК. Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения", -рассказал и.о. начальника Измаильского районного отдела полиции Александр Кучугура.

Продолжается досудебное расследование, правонарушительнице грозит до 8 лет тюрьмы.

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