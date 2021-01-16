В субботу, 16 января, на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) сработала система защиты генератора. В 19:02 по Минску (18:02 по Киеву) первый энергоблок отключили от сети.

Об этом сообщает Минэнерго Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования", - объяснили в Минэнерго.

Официальные лица уверяют, что радиационный фон в районе станции, которая расположена рядом с городом Островец в Гродненской области, в норме.

В то же время в Telegram-канале "Белэнерго" (БелАЭС находится в его подчинении - Ред.) сообщили, что "энергосистема Беларуси работает устойчиво".

Напомним, 7 ноября 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко открыл первую в республике атомную электростанцию. Однако через несколько дней после открытия на БелАЭС обнаружились проблемы с оборудованием первого блока.

Также сообщалось, что Литва в декабре прошлого года подозревала аварию в первом блоке БелАЭС.