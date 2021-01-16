В столице Франции, Париже, прошла первая в 2021 году акция протеста под названием "Марш свободы". Митингующие недовольны законопроектом "О глобальной безопасности", который подразумевает запрет на фото- и видеосъемку лиц полиции. В результате стычек пострадали 12 правоохранителей.

Об этом написал глава Министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен в своем Twitter.

По его данным, участники парижского митинга выступали против ряда положений в законопроекте "О глобальной безопасности", который в настоящее время находится на рассмотрении французского парламента.

Акция протеста началась в 14.00 по местному времени (в 15.00 по киевскому времени). Колонна людей направлялась к площади Бастилии. Для обеспечения порядка в столице было привлечено много силовиков.

Глава МВД Франции также рассказал, что в ходе акции были задержаны 75 человек.

Напомним, в Париже такие акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" проходили и в прошлом году. Тогда было задержано как минимум 120 человек.

Также писали, что в Париже силовики во время столкновений на протестных акциях применяли слезоточивый газ и водометы.