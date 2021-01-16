В субботу, 16 января, в Киевской области, недалеко от Борисполя, потерпел крушение вертолет Robinson. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает портал "Крылья".

Инцидент произошел примерно в 15:00. По предварительной информации, вертолет с регистрационным номером UR-ASD совершил неудачную посадку.

Согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов, хозяином вертолета R 44 II, UR-ASD 2007 года выпуска является гражданин Халимбеков В.Ш.

Ранее мы писали, что во Львовской области упал вертолет Ми-2. На борту находились два члена экипажа. В результате инцидента никто из двух пилотов не пострадал.

Также рассказывали, как летом в реку Теннеси рухнул вертолет с пассажирами. На борту было четверо человек, один из них погиб.