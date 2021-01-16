В субботу, 16 января, в крупнейшем аэропорту Германии, который находится во Франкфурте-на-Майне, известном также как Рейн-Майнский Аэропорт, в ходе полицейской операции эвакуировали пассажиров и ограничили работу железнодорожного вокзала и терминала. Оказалось, что причиной этому стал подозрительный багаж.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

Аэропорт был закрыт после срабатывания сигнализации. По словам представителя федеральной полиции, очевидцы рассказали, как несколько людей сдали чемодан на паспортный контроль, а после этого закричали: "Аллах Акбар!".

Сразу после этого сотрудники службы безопасности эвакуировали пассажиров из этого терминала и начали поиск тех, кто сдал чемодан. Спецназ задержал двоих предполагаемых преступников, однако, по словам свидетелей, с ними был третий человек. Его продолжают искать.

Чемодан вскрыли специалисты по взрывчатым веществам, но в нем не обнаружили ни оружия, ни взрывчатки. Однако инцидент продолжают расследовать.

Напомним, в Одессе 52-летний секьюрити "заминировал" аэропорт, чтобы привлечь к себе внимание.

Также сообщалось, что во Львове пассажир рейса на Борисполь заявил, что аэропорт заминирован.