Украина не планирует переименовывать Грузию в Сакартвело в официальных документах по примеру Литвы (лит. Sakartvelas - Ред.).

Об этом со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел (МИД) сообщает BBC News Украина в субботу, 16 января.

"Вопрос изменения названия Грузии сейчас не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 21 декабря прошлого года Государственная комиссия по литовскому языку приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.

Также мы писали, что Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название Белоруссии с Baltarùsija (дословно Белая Россия) на Belarusià (Белая Русь).