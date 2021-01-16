Украинские пользователи социальных сетей сравнивают пост президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника, Петра Порошенко. В один день они написали о событиях 6-летней давности, которые произошли в Донецком аэропорту, при обороне которого погибли украинские солдаты.

Соответствующие посты президента и экс-президента обнародованы в Facebook в субботу, 16 января.

Так, Петр Порошенко написал о событиях на пять часов раньше, чем Владимир Зеленский. Пользователи удивились тому, что в обоих текстах используются практически одни и те же обороты.

"Чтобы выжить в Донецком аэропорту, нашим защитникам пришлось стать "киборгами", - такими словами начинает свой пост Порошенко. Очень похожее выражение встречается в середине поста у Зеленского: "За эту устойчивость, бесстрашие и стойкость защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами".

"Не выстоял бетон, но выстояли "киборги", а благодаря им - выстояла Украина!" - пишет экс-президент.

"Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон", - очень похоже выражается нынешний глава государства.

Юрист Алексей Романов сделал коллаж из двух постов и его начали активно комментировать пользователи.

"Зеленский - это Порошенко - 2. Даже в мелочах. Одинаковые даже фразы. Или у них спичрайтер один на двоих? Мендель, похоже, недоплачивают. И ей приходится подрабатывать по ночам", "Так тупо копипастят нарратив", "Тот случай, когда так и остался клоуном, но перестал быть смешным", "Петр Алексеевич, перелогинтесь", - напсиали в комментариях пользователи.

Напомним, боевые действия между вооруженными формированиями так называемой "ДНР" и вооруженными силами Украины за контроль над аэропортом "Донецк" закончилось отходом украинских подразделений с территории аэропорта в середине января 2015 года.

Сам аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены. Подробно о боях за аэропорт рассказывала "Страна".