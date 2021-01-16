В субботу, 16 января, в крупнейшем аэропорту Германии, который находится в Франкфурте-на-Майне, известном также как Рейн-Майнский Аэропорт проходит полицейская операция. Закрыт один из терминалов и железнодорожный вокзал, пассажиров просят следовать инструкциям сотрудников безопасности, которые работают на месте.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем Twitter-аккаунте.

"Принимая во внимание продолжающееся полицейское расследование в аэропорту Франкфурта, мы просим вас воздерживаться от домыслов и ненадлежащих комментариев по поводу инцидента, а также от публикации видео. Мы будем держать вас в курсе, как только получим новости от властей", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что здание аэропорта заполонили вооруженные полицейские и спецназовцы. Официально причины инцидента власти пока не уточняют.

Напомним, в аэропорту столицы Йемена атаковали самолет с новым правительством страны.

Также сообщалось, что летом в Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны" и Центральный Ж/Д-вокзал.