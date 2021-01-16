Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подтвердил информацию о том, что власти "ДНР" и "ЛНР" передадут Украине группу удерживаемых лиц при посредничестве главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

По его словам, украинские спецслужбы проведут проверку лиц, которых собираются передать Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Созданные Кремлем марионеточные квази-государственные структуры "ЛНДР" разразились заявлением, согласно которому, они в порядке инициативы возвращают нам граждан Украины, которых они незаконно удерживали: это женщины, пожилые люди, лица с проблемами со здоровьем (количество не называется). Но передавать они их будут Виктору Медведчуку", - написал он.

Арестович добавил, что пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения будут организованы уполномоченными государственными органами Украины.

По словам Арестовича, руководство украинской делегации в ТКГ рассматривает данное сообщение как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров.

"Руководство Делегации рассматривает данное сообщение, как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь - как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, ещё и информационное манипулирование темой российской вакцины против Ковид-19, которое реализуется через того же самого народного депутата Украины Медведчука", - написал Арестович.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что расценивает заявления руководства "ЛДНР" о передаче удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука, "как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".

Ранее мы писали, что в декабре Леонид Кравчук сообщил, что Украина передала список на взаимный обмен. После этого в "ДНР" заявили, что не получали от Киева списки пленных для обмена.

Также мы писали, что в "ЛНР" заявили, что процесс обмена пленными в Донбассе зашел в тупик.