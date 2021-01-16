В Закарпатской области, в районе горы Поп Иван Мараморошский заблудился турист, его искали в течение нескольких дней. Спасателям удалось найти его и доставить в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook в субботу, 16 января.

Для поисково-спасательных работ было привлечено 20 сотрудников ГСЧС и 6 единиц специальной техники. В итоге туриста, которым оказался 25-летний житель Львова, нашли и доставили на обследование в районную больницу. Мужчина заблудился при прохождении туристического маршрута, искать его начали еще 14 января.

Напомним, спасатели предупредили о высокой вероятности схода лавин в Карпатах.

Также сообщалось, что Карпаты заметают снегопады. Спасатели советуют туристам не выходить из дома.