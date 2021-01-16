Выборы на подконтрольной Киеву территории Донбасса невозможно провести в марте 2021 года из-за того, что нет возможности обеспечить безопасность избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК).

В ЦИК рассмотрели выводы от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, а также от управлений СБУ и командования операции Объединенных сил.

В письмах от ведомств сказано, что в прифронтовых частях Донецкой и Луганской областей невозможно гарантировать безопасность избирателей из-за постоянных и длительных обстрелов со стороны боевиков.

Кроме этого, в этих регионах более высокая террористическая угроза, чем в других частях Украины.

"Учитывая выводы командования ООС, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года", - рассказали в ЦИК.

Напомним, местные выборы хотели провести в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Они не проводились 25 октября одновременно с местными выборами.

Мы подробно рассказывали, почему так произошло.