Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал, что не все ученики смогут вернутся в школы после окончания локдауна, 25 января.

Об этом глава МОН написал в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что вопрос, когда школьникам позволят вернуться за парты особенно актуален для родителей учеников начальных классов (1-4), которые оказались в сложной ситуации, когда необходимо выбирать между работой и помощью детям в обучении.

"Моя позиция по этому поводу уже была озвучена. Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению. По старшей школе, только при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения в смешанной форме", - написал Шкарлет.

В то же время он отметил, что решение по поводу формата обучения в школах принимает не только министр образования, но и глава минздрава, поэтому МОН и МОЗ находятся в постоянной коммуникации.

"Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости Covid-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения", - добавил министр.

Напомним, Минздрав выступил против возвращения школьников за парты до конца локдауна. По словам главы МОЗ Максима Степанова, большинство случаев Covid-19 среди детей протекает бессимптомно, что делает невозможным своевременно выявить инфицированных, которые продолжают заражать других детей и учителей.

Также сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко инициировал возвращение младших школьников за парты.