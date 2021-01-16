В Одесской области стая лебедей примерзла за ночь к поверхности ледяной корки пруда. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вовремя подоспели и спасли 16 птиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона на своей странице в Facebook.

Сообщение о данном инциденте поступило спасателям сегодня, 16 января, около 10:00. В нем говорилось, что в поселке Окны нужна помощь по извлечению лебедей из пруда, где они оказались в ледяной ловушке.

С помощью лодки работники ГСЧС разбили ледяной капкан и позволили лебедям выбраться с подмерзшей части пруда.

Напомним, похожий инцидент произошел в 2019 году в Запорожской области, в селе Шевченково. Местные селяне увидели птиц и вызвали спасателей, который в итоге освободили их от ледяного плена.

Также мы рассказывали, что самое крупное место зимовки лебедей-шипунов в Украине может замерзнуть. Из-за этого жизнь 200 птиц под угрозой.