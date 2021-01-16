В субботу, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский провел масштабные кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины (СБУ), в том числе уволил с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Анатолия Дублика и назначил на его место Александра Куксу.

Соответствующий указ главы государства обнародован на официальном сайте президента Украины.

Александр Кукса стал широко известен в апреле 2014 года, когда был ранен в первом бою с отрядом Стрелкова-Гиркина под Славянском.

Департамента защиты национальной государственности - это так называемый "политический" департамент СБУ, который занимается, в том числе, контролем за политиками и СМИ. Во времена Петра Порошенко именно этот департамент занимался фабрикацией уголовных дел против "Страны".

О том, как это происходило можно подробно прочитать в нашем расследовании об "агенте Пушкине".

Также в субботу, 16 января, Владимир Зеленский поменял руководство Управлений СБУ в трех областях: Кировоградской, Львовской и Николаевской.

Кроме того, Владимир Зеленский сменил ректора Национальной академии СБУ. Он уволил Сергея Кудинова, который занимал эту должность четыре года, и назначил на его место Андрея Черняка.

Ранее, 21 октября 2019 года Зеленский соответствующими указами сменил руководство СБУ в Волынской, Сумской областях и Крыму, а также назначил двух новых глав департаментов Службы безопасности Украины.