В международной посылке, которая была отправлена из Индии в Винницу обнаружили 23 бриллианта. При этом задекларированы они были как искусственные камни, общей стоимостью до 1 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни на своей странице в Facebook.

Так, в ходе таможенной проверки одного из международных экспресс-отправлений, которое из Индии направлялось по адресу жителя Винницы, было обнаружено 23 бриллианта. При этом в декларации они значились как декоративные (искусственные) камни, стоимостью 960 гривен. Однако проверка на детекторе драгоценных камней определила их как бриллианты, размером от 2,8 до 3 мм. Кроме того, пакетики, где лежали камни, были промаркированы так, как обычно маркируют бриллианты.

"Украинский таможенным законодательством предусмотрено, что товары, перемещаемые через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, подлежат письменному декларированию. Поскольку в декларации не было указано точных достоверных сведений о товаре, бриллианты изъяты. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины. Окончательный вывод относительно характеристик камней предоставит соответствующая экспертиза", - объяснили в таможенной службе.

Напомним, две девушки везли в Украину с Ближнего Востока бриллиантов на миллионы. Их остановили правоохранители.

Также сообщалось, что два пассажира рейса Стамбул-Киев спрятали в трусах бриллиантов на 15 миллионов. Это были жители Киева.