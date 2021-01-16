Международная федерация хоккея примет окончательное решение относительно Чемпионата мира-2021, в котором два спонсора отказываются принимать участие, если он пройдет в Беларуси, в течении ближайших пяти дней.

Об этом со ссылкой на главу организации Рене Фазеля сообщает РИА "Новости" в субботу, 16 января.

"Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Беларуси, организационным комитетом. В один из ближайших дней (в понедельник, 18 января) у нас встреча с советом. Предстоит еще переговорить со многими людьми: партнерами, спонсорами. И тогда мы решим, что делать дальше. В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира", - сказал Фазель.

Напомним, оппозиция Беларуси добивается отмены или переноса матчей ЧМ, который должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Фазель на встрече с президентом Александром Лукашенко заявил, что из-за начавшегося после президентских выборов в республике политического кризиса на федерацию оказывается большое давление, однако организация не хочет смешивать спорт и политику.

В свою очередь, руководители латвийской федерации хоккея заявили, что не могут себе представить возможность совместного с Минском проведения чемпионата мира. Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларусь готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории".