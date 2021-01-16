Во вторник, 19 января, в Киеве на станции метро "Героев Днепра" закроют вестибюль №2 (северный) для проведения работ по замене турникетов. Снова начнет работать вестибюль в субботу, 23 января.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в Facebook.

Так, турникеты в вестибюле заменят на более современные, которые принимают все виды электронных оплат (R-билет, Kyiv Smart Card, "карточку киевлянина" и бесконтактную банковскую карточку"). подобные турникеты уже установлены в вестибюле №1 станции метро "Героев Днепра", а также на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".

Напомним, из-за карантина в 2020 году в киевском метро на 56% обвалился пассажиропоток.

Также сообщалось, что на станции метро "Контрактовая площадь" в киеве установили часы, которые показывают сколько времени осталось до прибытия поезда.