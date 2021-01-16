Украина планирует получить 910 тысяч доз вакцин от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech и американско-германской компании Pfizer/BioNTech в феврале.

Об этом со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук сообщает "РБК-Украина" в субботу, 16 января.

"Вакцинировать начнут препаратами китайского разработчика Sinovac и Pfizer. Китайцы должны поставить 700 тысяч доз, а американский разработчик - 210 тысяч в рамках механизма COVAX", - рассказала она.

Также Кравчук добавила, что Министерство здравоохранения рассчитывает начать вакцинацию от коронавируса в середине февраля.

Ранее мы писали, что недавно были опубликованы результаты исследований эффективности китайской вакцины. Она оказалась ниже 60%. В договоре, заключенном Киевом, заложено условие, что на момент поставки она должна составлять не менее 70%. Если этот критерий не будет соблюден, Украина может отказаться от данного препарата.

Несмотря на это, по словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, Украина в любом случае начнет массовую вакцинацию в ранее определенные сроки - феврале 2021 года.