Президент Украины Владимир Зеленский, уволил не только ректора Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ), но и начальников управлений СБУ в трех областях. Часть из них назначены на новые должности.

Соответствующие указы глава государства подписал в субботу, 16 января.

Так, с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области президент уволил Игоря Осипчука и назначил его начальником УСБУ во Львовской области.

Еще одним указом с поста начальника УСБУ во Львовской области уволен Юрий Гончаров.

Также подписаны указы о назначении Александра Наконечного начальником УСБУ в Кировоградской области,

И назначении Дмитрия Неведрова начальником УСБУ в Николаевской области.

Напомним, 21 октября 2019 года Зеленский соответствующими указами сменил руководство СБУ в Волынской, Сумской областях и Крыму, а также назначил двух новых глав департаментов Службы безопасности Украины.

Также сообщалось, что Зеленский назначил Сергея Левченко главой Департамента военной контрразведки СБУ. Также в 2020 году президент сформировал отдельный департамент военной контрразведки.