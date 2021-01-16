Официальный Баку направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, которые "пострадали в результате военной агрессии Армении". Данный документ подан в соответствии с распоряжением лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает азербайджанское государственное агентство AzerTAg.

"В соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева было подготовлено и 15 января 2021 года представлено в Европейский суд по правам человека межгосударственное заявление о нарушении прав и свобод наших граждан, пострадавших в результате военной агрессии Армении против Азербайджана", - сообщает пресс-служба.

В заявлении затронуты вопросы о нарушении права на жизнь, уважения личной и семейной жизни и свободы вероисповедания, не применении пыток и жестокого обращения, собственности и свободного передвижения "в результате продолжавшейся около 30 лет оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана".

Также в документе представлены доказательства того, что 3 890 граждан Азербайджана пропали без вести и Армения при этом не предприняла никаких действий для расследования участи этих лиц.

Кроме того в заявлении отражены "факты нарушения прав граждан Азербайджана, защищаемые Европейской конвенцией по правам человека, в результате военной провокации вооруженных сил Республики Армения в Товузском направлении в июле 2020 года".

В документе, представленном в Европейский суд по правам человека, от Армении "требуется принятие необходимых мер для восстановления нарушенных прав граждан".

К подготовке данного заявления были привлечены известные в мире международного права эксперты и ведущие правоведы Азербайджана.

Напомним, 10 ноября главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, официальный Ереван передает Баку три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Кроме того, на территорию Карабаха ввели российских миротворцев.

Спустя два месяца состоялась новая встреча между президентами Армении, Азербайджана и России. На ней было принято заявление по дальнейшему урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.