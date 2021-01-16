Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук прокомментировал заявления властей неподконтрольных частей Донбасса о том, что они собираются передать часть удерживаемых украинских граждан государству при посредничестве главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба Украинcкой делегации ТКГ на своей странице в Facebook.

Кравчук приветствует само по себе возвращение украинских граждан на подконтрольную правительству территорию, но при этом заявляет, что у частных лиц нет полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов.

"Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу. Возвращение граждан Украины будет совершено согласно нормам международного права и украинского законодательства. Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины совершают уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в Нормандском формате", - уточнил Кравчук.

Кроме того, он добавил, что расценивает заявления руководства "ЛДНР" о передаче удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука, "как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта".

Напомним, 16 января появилась информация о том, что власти "ДНР" и "ЛНР" заявили, что в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц.

Также сообщалось, что в декабре глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что Украина передала список на взаимный обмен. После этого в "ДНР" заявили, что не получали от Киева списки пленных для обмена.