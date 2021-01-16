Президент своими указами сменил руководство в Нацакадемии СБУ. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кудинова с поста ректора Национальной академии Службы безопасности Украины и назначил вместо него Андрея Черняка.

Соответствующий указы глава государства подписал в субботу, 16 января.

Первым указом Зеленский уволил Кудинова. "Освободить Кудинов Сергея Сергеевича с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины", - говорится в нем.

Отметим, что Кудинов пробыл на этой должности четыре года - с 14 апреля 2016-го.

Зеленский назначил Черняка ректором Нацакадемии СБУ и уволил Кудинова. Скриншот: Офис Президента

Другим указом на этот пост президент назначил Андрея Черняка. "Назначить Черняка Андрея Николаевича ректором Национальной академии Службы безопасности Украины", - сообщается в документе.

Зеленский назначил Черняка ректором Нацакадемии СБУ и уволил Кудинова. Скриншот: Офис Президента

Ранее мы писали, что Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Габинета через год после его назначения.

Также рассказывали, что президент уволил попавшегося на взятке главу Черниговской РГА.

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