Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кудинова с поста ректора Национальной академии Службы безопасности Украины и назначил вместо него Андрея Черняка.

Соответствующий указы глава государства подписал в субботу, 16 января.

Первым указом Зеленский уволил Кудинова. "Освободить Кудинов Сергея Сергеевича с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины", - говорится в нем.

Отметим, что Кудинов пробыл на этой должности четыре года - с 14 апреля 2016-го.

Другим указом на этот пост президент назначил Андрея Черняка. "Назначить Черняка Андрея Николаевича ректором Национальной академии Службы безопасности Украины", - сообщается в документе.

Ранее мы писали, что Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Габинета через год после его назначения.

Также рассказывали, что президент уволил попавшегося на взятке главу Черниговской РГА.