Президент Украины сменил ректора Национальной академии СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кудинова с поста ректора Национальной академии Службы безопасности Украины и назначил вместо него Андрея Черняка.
Соответствующий указы глава государства подписал в субботу, 16 января.
Первым указом Зеленский уволил Кудинова. "Освободить Кудинов Сергея Сергеевича с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины", - говорится в нем.
Отметим, что Кудинов пробыл на этой должности четыре года - с 14 апреля 2016-го.
Другим указом на этот пост президент назначил Андрея Черняка. "Назначить Черняка Андрея Николаевича ректором Национальной академии Службы безопасности Украины", - сообщается в документе.
Ранее мы писали, что Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Габинета через год после его назначения.
Также рассказывали, что президент уволил попавшегося на взятке главу Черниговской РГА.