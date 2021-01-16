Президент Украины Владимир Зеленский в течение 2020 года помиловал 10 заключенных. При этом в 2019 году он помиловал 97 человек.

Об этом сообщают "Украинские Новини" со ссылкой на ответа Офиса президента на запрос агентства.

Так, за 2020 год Владимир Зеленский помиловал 10 заключенных, все они были мужчинами и гражданами Украины. Теперь они освобождены от продолжения отбывания основного наказания. Все помилованные - гражданские лица.

В 2019 году Зеленский помиловал гораздо больше заключенных, 97 человек (11 женщин и 86 мужчин - Ред.). За все время управления страной Зеленский помиловал 107 граждан.

Напомним, Зеленский помиловал 85-летнего ученого Мехти Логунова, приговоренного к 12 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене, перед тем, как отдать на обмен.

Также сообщалось, что Зеленский за первые 8 месяцев правления помиловал 97 человек. 90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а для 7-и наказание было сокращено.