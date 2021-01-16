В Министерстве обороны Украины разработали собственную техническую спецификацию "Бронежилет модульный", до этого закупка бронежилетов осуществлялась по коммерческим техническим условиям.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, цитируя слова министра Андрея Тарана.

"До этого Вооруженные силы и воинские формирования в Украине закупку бронежилетов осуществляли по коммерческим техническим условиям. Теперь такие требования впервые установило оборонное ведомство", - сказал министр обороны Украины.

Также он рассказал, что в технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов. Для проверки оценки соответствия качества бронежилета используется стандарт армии США (NIJ Standard-0101.06). Также Министерство обороны предусмотрело все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков.

"По этой документации уже в 2021 году будут проведены закупки бронежилетов для нужд ВС Украины. Это - общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель - Сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегченную модель", - рассказал Таран.

""Бронежилет модульный" ТС А01XJ.29423-287: 2020 (01) имеет модульную структуру и состоит из базовой конструкции, которая может иметь дополнительную комплектацию защитными элементами. Сохраняет баллистические свойства и в воде - как на 1:00 по ГОСТ, так и в соответствии с STANAG 2920 - на 24 часа в морской воде. Жесткие требования предъявляются к упаковке мягких элементов, которые "держат" осколок: они должны быть вложены в защитные пакеты, обеспечивающие огне- и водоупорность. Раньше такого в наших бронежилетах не было", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в Минобороны, новый бронежилет можно закупать как с металлическими, так и керамическими жесткими бронеэлементами.

Военные (исследовательские) испытания бронежилетов проведены в Центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ. После испытаний исследуемые предметы переданы в Научно-испытательный отдел Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, который проверил их баллистическую стойкость.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении технологу компании-поставщика бракованных бронежилетов для украинской армии.

Также сообщалось, что ГБР завершило следствие по делу о закупке бракованных бронежилетов Минобороны. Убытки государственному бюджету вследствие закупки некачественных бронежилетов составляет почти 42 миллиона гривен..