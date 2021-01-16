Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул Бонни Дженкинс на должность заместителя государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте переходной команды Байдена.

"Бонни Дженкинс выдвинута на должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности", - рассказали в пресс-службе.

Как известно, в администрации 44-го президента США Барака Обамы (2009-2017 годы) Дженкинс занимала должность координатора программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению вооружений. Она также является основательницей и руководителем организации Women of Color Advancing Peace, Security and Conflict Transformation.

Напомним, ранее Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

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