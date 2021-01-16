Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что профильный комитет Верховной Рады разрабатывает законопроект относительно облгазов. По ее словам, парламент сможет его рассмотреть уже в конце текущего месяца.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в субботу, 16 января.

"Что касается того, что ещё нужно сделать, чтобы решить вопрос относительно облгазов, то сейчас профильный комитет работает над соответствующим законопроектом, который, я думаю, мы по ad hoc-процедуре даже сможем принять в конце января, во время пленарной недели. Этот законопроект касается того, например, чтобы дать возможность вводить временные администрации в облгазы, и закрепить, что работать на рынке смогут только те компании, у которых не менее 100 тысяч абонентов", - отметила Кравчук.

Также она напомнила, что в четверг, 14 января состоялось финальное совещание относительно урегулирования тарифов, во время которого было согласовано, что фиксированная цена на газ во время отопительного сезона будет составлять 6,99 грн. По ее словам, по распределению газа НКРЭКУ в начале следующей недели намерена принять постановление, согласно которому этот тариф не сможет превышать 1,79 грн/кубометр.

"И ещё одно направление, которое обсуждалось, - это то, что касается электроотопления, поскольку в Украине около 400 тысяч домохозяйств, которые перешли на электрокотлы. И этот отопительный сезон, начиная с января, те домохозяйства, у которых официально зарегистрированное электроотопление, получат монетизированную субсидию в виде тысячи гривень. И это приблизительно та разница, насколько больше они должны были бы платить", - подытожила Кравчук.

Напомним, Кабинет министров до конца отопительного сезона ввел госрегулирование цены на газ. И зафиксировал ее на уровне 6,99 гривен за кубометр. После чего в правительстве заявили, что фиксация цен на газ это еще не окончательное решение.

Также мы писали, что в МВФ обеспокоены планами Украины снизить цены на газ.