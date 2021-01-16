В субботу, 16 января, в Вене проходит масштабная демонстрация против карантинных ограничений, введенных в стране. По Рингу - кольцевой дороге вокруг центрального района Вены, движутся тысячи австрийцев.

Видео публикует Телеграм-канал "Политика страны".

Отметим, что в Австрии до 24 января действует локдаун. Однако в ближайшие дни власти, как пишут местные СМИ, должны объявить о его продлении, что и вызвало возмущение у многих австрийцев.

Правительственные учреждения были взяты под усиленную охрану правоохранителей.

Напомним, 12 января стало известно, что Австрия еще сильнее ужесточает требования для въезда в страну.

4 января страна продлила локдаун до 24 января. Если его снова не продлят, то он завершится не 17 января, как планировалось, а продлится на неделю дольше - до 24 января.