В субботу, 16 января, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), в рамках ежегодных военных учений, под кодовым названием "Великий пророк 15", провел запуски баллистических ракет.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Во время запуска ракет КСИР успешно поразил цели в северной части Индийского океана на расстоянии 1,8 тыс. км. В запуске участвовали ракеты дальнего радиуса разных классов, они поразили условные цели противника.

Ежегодные военные учения, которые включают в себя сочетание ракетных и беспилотных операций, начались в пятницу, 15 января. Подразделения КСИР отрабатывали запуски баллистических ракет и различные операции с беспилотными бомбардировщиками.

Напомним, избранный президент Джо Байден сообщил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном.

Также сообщалось, что США, в обход ООН, возобновили санкции против Ирана. Данные санкции ранее вводились резолюциями Совбеза ООН и были поставлены на паузу после подписания ядерной сделки с Исламской Республикой (СВПД) в 2015 году.