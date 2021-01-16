Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам
В субботу, 16 января, избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого пройдет в среду, 20 января, выдвинул на пост заместителя государственного секретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд.
Об этом сообщает AP.
"Байден назначит Венди Шерман заместителем госсекретаря, а Викторию Нуланд - заместителем госсекретаря по политическим вопросам, занимая вторую и третью по величине должности соответственно. Они были среди чиновников, выбранных для работы под началом нового государственного секретаря Энтони Блинкена", - говорится в сообщении.
Напомним, подробнее о том, кто такая Виктория Нуланд и как она связана с Украиной можно прочитать здесь.
Также мы рассказывали, что в 1982 году Нуланд приезжала с американской делегацией в одесский пионерлагерь "Молодая гвардия". "Страна" публиковала подробности о пионерском лете видной американской чиновницы.