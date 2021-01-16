Ближайшей ночью температура воздуха в Украине составит -17...-23 градуса, в Харьковской, Сумской, Луганской и Полтавской областях - -22...-28 градусов, возможно, местами до -28...-30 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, днем в воскресенье, 17 января, в большинстве областей Украины ожидается -10...-17 градусов. В западных областях (кроме Волыни и Ровенской области) и в южной части ночью -9...-15 градусов, днем -3...-10 градусов. На дорогах гололедица. По словам Диденко, существенных осадков не будет, только в Крыму и Приазовье местами снег и порывистый ветер.

По прогнозу в Киеве в воскресенье - без существенных осадков. Скользко. Ночью -15...-18 градусов, при прояснениях до -20 градусов, завтра днем -13...-15 градусов.

По словам Диденко, морозы в Украине продлятся до 20 января.

"21 января придет к нам другая воздушная масса, явно более теплая, поэтому метеозависимым людям - приготовиться, потому что прыжок будет значительным: от -20 градусов ночью до +1...+3 градусов днем! Греемся, валяемся на диванах, гуляем на морозе - всем комфортных выходных", - написала синоптик.

Напомним, сегодня в Украине из-за аномальных морозов развернули пункты обогрева. "Страна" писала, где они находятся.

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