Во французском городе Лиможе около 1,5 млн человек остались без связи, радио и телевидения из-за того, что противники 5G сожгли вышку. Свою операцию они назвали "за шум ветра и пение птиц".

Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел еще 11 января – неизвестные подожгли 23-метровую вышку. Пожар тушили несколько пожарных бригад. Пострадали от действий около 1,5 млн человек – они остались без радио, телевидения и мобильного оператора Orange.

Вскоре в местное издание пришло письмо по электронной почте, в котором неизвестные называют себя Комитетом за отмену 5G. Авторы рассказали, что видят в технологии угрозу и будут воевать с ней "всеми доступными способами". Они назвали разрушение башни операцией "за шум ветра и пение птиц".

В то же время местной прокуратуре удалось выяснить, что пострадавшая вышка на самом деле не предназначена для связи пятого поколения. По данному факту открыли уголовное дело по статье "причинение материального ущерба опасным способом". Операторы TDF и Orange готовят судебный иск.

Напомним, подобные случаи были зафиксированы на территории Великобритании. Однако там люди уверены, что новый формат мобильной связи и вызвал пандемию коронавируса.

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