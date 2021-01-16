Власти "ДНР" и "ЛНР" заявили, что в одностороннем порядке передадут Украину группу удерживаемых лиц.

Об этом говорится в обнародованном сегодня их совместном заявлении.

Отмечается, что передача произойдет при посредничестве главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

"О таком решении он (Медведчук, - Ред.) вчера был уведомлен соответствующим письмом. В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица", - говорится в заявлении.

Напомним, в декабре в "ЛНР" посадили на 17 лет "шпиона СБУ", переданного в рамках обмена пленными.

Перед этим в "ДНР" заявили, что не получали от Киева списки пленных для обмена.

Ранее в России также заявили, что обмена пленными до Нового года не будет.