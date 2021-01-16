Производитель автомобилей Skoda заявил об отказе от спонсорства Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если Беларусь будет его соорганизатором.

Об этом говорится в сообщении компании в Твиттере.

"Мы уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если будет подтверждено, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в компании, Skoda является партнером чемпионатов мира IIHF уже 28 лет.

Бренд "Nivea Men" в Instagram также заявил, что не будет спонсором Чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Минске.

11 января глава Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Беларуси.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларусь готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Беларусь нет и не будет.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. Предполагалось, что он должен пройдет в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако окончательное решение относительно места проведения ЧМ-2021 пока не принято.