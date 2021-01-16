В субботу, 16 января, умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд, который возглавлял группу Эдмонда де Ротшильда.

Об этом рассказали в семье барона, передает Le Parisien.

"Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой грустью сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда", - говорится в сообщении.

Также известно, что скончался 57-летний банкир из-за сердечного приступа в своем поместье в швейцарском Преньи.

Бенджамин де Ротшильд – потомок основателя династии в седьмом поколении. Он считался одним из наиболее богатых представителей рода и возглавлял Edmond de Rothschild Group – независимую семейную компанию, которая специализировалась на управлении активами и персональном банковском обслуживании.

Стоимость активов, которые находились под управлением группы, составляет 173 млрд швейцарских франков (около 194 млрд долларов).

Напомним, в Бразилии умер самый богатый банкир в мире Джозеф (Жозе) Сафра. Он скончался на 82-м году жизни.

Также "Страна" рассказывала, что российский бизнесмен и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал, что перенес трансплантацию костного мозга. Также он призвал становиться донорами крови.