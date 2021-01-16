Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) задержали первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации при получении взятки.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГБР.

"В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства первым заместителем Нацагентства неправомерной выгоды в сумме $2 500 от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок", - сообщила пресс-служба ГБР.

По информации правоохранителей, для получения взятки он привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства.

15 января чиновников задержали во время выдачи разрешительной документации и получения взятки.

16 января фигуранту уведомлены о подозрении в совершении преступления с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос по избранию меры пресечения.

По данным Офиса генпрокурора, они требовали от представителя транспортного агентства 2 500 долларов США неправомерной выгоды за положительное решение вопроса о выдаче аттестата об аккредитации указанного предприятия.

Отметим, что имя задержанного в ГБР и прокуратуре не назвали, однако согласно сайту Нацагентства по аккредитации пост первого заместителя занимает Игорь Кунец.

Напомним, в декабре руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке в 250 тысяч долларов.

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