Бывший глава Института нацпамяти и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявил, что когда закончится война на Донбассе главную улицу Донецка переименуют в ул. Героев Донецкого аэропорта, а на месте памятника Ленина будет стоять монумент в форме башни ДАП.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда закончится война на центральной улице Донецка (ул. Героев Донецкого аэропорта), на месте бывшего памятника Ленину предстанет монумент в форме этой башни, с золотыми словами "Героям слава!", - написал он.

Напомним, в своем новогоднем обращении президент Владимир Зеленский выразил надежду на достижение перемирия и возвращение Киеву неподконтрольных территорий.

"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым - Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте", — отметил Зеленский.

В ответ на это в "ДНР" назвали делания Зеленского вполне реалистичными.