В пятницу вечером, 15 января, в Житомире произошла авария, в которой погиб начальник отдела УИАП ГУНП в Житомирской области Игорь Мороз. Он на легковом авто столкнулся с троллейбусом на встречной полосе дороги.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции в регионе.

"15 января капитан полиции Игорь Мороз уехал на своем автомобиле Volkswagen Polo для выполнения служебного задания и попал в ДТП в Житомире. От полученных травм полицейский погиб на месте происшествия", - рассказали правоохранители.

Также в полиции рассказали, что ДТП произошло около 19:40 на Чудновском мосту в областном центре.

"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Polo, 35-летний житель Житомира, двигаясь по ул. Чудновской, на мосту выехал на полосу встречного движения, где произошло боковое столкновение с троллейбусом. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Также травмы получила одна из пассажирок троллейбуса, 47-летняя жительница города Житомира. Женщине была оказана медицинская помощь без госпитализации", - добавили они.

Напомним, в пятницу, 1 января, в Житомирской области водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погибли три человека.

Также "Страна" рассказывала, что в Житомире произошло ДТП, в результате которого перевернулась автоцистерна с газом.