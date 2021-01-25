195 жалоб всего за одну неделю получил Институт языкового омбудсмена на обслуживание на русском языке после вступления в силу норм об украинизации сферы обслуживания. Такую цифру озвучил сам Уполномоченный Тарас Креминь на своей странице в Facebook.

По его словам, большинство обращений были связаны с отсутствием украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов – 117. В списке жалоб 25 жалоб касалось рекламы на русском, 4 - на нарушения в отрасли образования, и еще 3 три касались использования не украинского языка госчиновниками.

Жалобы на русский язык в Институт уполномоченного поступали и раньше. Хоть сам Креминь и не озвучивал такой статистики, часто эти жалобы касались интервью различных лиц, которые были даны на русском языке. Даже на странице уполномоченного можно найти возмущения граждан, почему какие-то официальные лица или госчиновники раздают интервью или выступают в СМИ на русском языке, а не на украинском.

Одно из таких интервью на русском языке, выложенное в Youtube, послужило причиной проверки последней русскоязычной школе в Херсонской области.

В распоряжении "Страны" оказались документы, которые свидетельствуют о том, что языковой омбудсмен Тарас Креминь отправил школу на проверку после жалобы на то, что директор учебного заведения в ролике на Youtube говорит на русском языке.

Детальнее - в материале "Страны".

Школу кошмарят из-за интервью

Еще с сентября 2020 года все школы с русским языком обучения должны были перейти на украинский. Прислушалась к этому правилу и единственная русскоязычная школа в регионе - Херсонская образовательная школа "Школа гуманитарного труда", введя, в соответствии с законом, процентное соотношение для преподавания предметов на русском языке.

Но, несмотря на то, что закон был полностью соблюден, в начале января 2021 года школа получила письмо от Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя о государственном контроле и проверке учебного заведения, как нарушающего закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Примечательно, что само письмо мовного омбудсмена мало того, что не содержало пояснения причин для такого государственного контроля, так еще и было написано с большим количеством орфографических ошибок.

Приказ омбудсмена о проверке русскоязычной школы в Херсоне. Фото Артема Кияновского

Решение о проведении проверки в Институте Уполномоченного было принято еще в ноябре прошлого года. Уполномоченный требует от учебного заведения предоставления устава школы, инструкции по деловодству и пояснения руководства по нарушениям "обязательного использования украинского языка при выполнении им служебных обязанностей". На выполнение требований школе было дано 30 дней, но так как само письмо пришло с задержкой, эти сроки были нарушены. В школе считают такую задержку умышленной, ведь закон об образовании дает возможность за невыполнение норм закона о языке уволить директора учебного заведения.

Только когда за школу вступились правозащитники, в Институте языкового омбудсмена пояснили: некий гражданин прислал жалобу на то, что директор учебного заведения дает интервью о школе на русском языке, с ссылкой на Youtube.

В служебной записке языкового омбудсмена говорится, что директор школы давал интервью не на государственном языке. Скриншот документа

В аналитических материалах этого кейса даже есть скрины соответствующего ролика с Youtube.

Скриншот документа

Второй пункт жалобы касался того, что сайт учебного заведения функционирует на русском языке.

Комментируя проверку школы, директор учебного заведения Артем Кияновский сообщил, что по мнению педколлектива, последнее в регионе учебное заведение с русским языком преподавания просто пытаются закрыть.

"Мы для Украины делаем больше, чем этот омбудсмен. Мы нашли хороших учителей, мы подготовили интересные программы, у нас дети на выходе получают сильные знания. Наша ученица в этом году получила награду от министра образования Сергея Шкарлета за победу в конкурсе знатоков украинского языка имени Тараса Шевченко. У нас никогда не было жалоб на школу или педагогов. Мы полностью соблюдаем требования по процентному соотношению уроков на русском языке, 20-40-60%. Мы преподаем украинский язык по программам для школ с углубленным изучением украинского языка. Еле добились выделения таких учебников. Поэтому очень обидно, что хорошее или яркое не нужно сегодня. Есть такое положение, что за несоблюдение закона о языках можно уволить директора. И таким образом можно убрать проблему, а потом и закрыть всю школу", - рассказывает "Стране" директор Артем Кияновский.

В "Школе гуманитарного труда" обучается 486 детей. Это школа интернатного типа. Она обеспечивает обучение, воспитание и проживание детей с хроническими неспецифическими заболеваниями органов пищеварения. Учебно-воспитательный комплекс расположен в трех зданиях - двух учебных и спальном.



После письма омбудсмена педагогический коллектив школы даже написал обращения к судьям Конституционного суда и к народным депутатам о "беспрецедентном давлении, осуществляемом структурами, выполняющими надзирательные функции "чистоты нации и мовы", с целью лишения горожан законного права обучать детей на русском языке".

"Мы понимаем, что само существование Школы гуманитарного труда, не подверженной националистическим идеям, проводящей системную работу по увековечиванию памяти героев Великой отечественной войны и не культивирующей ненависть ко всему русскому, сегодня выбивает почву из-под ног у реальных лжепатриотов и разжигателей межнациональной розни. В стране есть главный Закон - Конституция, дающая право учить детей на родном языке, и мы требуем ее соблюдать", - говорится в обращении педагогического коллектива школы.

Политолог Андрей Золотарев, комментируя "Стране" причину проверки школы, говорит, что закон об украинизации будет стимулировать культуру доносов.

"Готовность языкового омбудсмена насылать проверки из-за таких причин, как интервью не на мове, только доказательство того факта, что закон будет стимулировать культуру доносов. Как писал Довлатов, мы без конца ругаем товарища Сталина, но кто написал 4 миллиона доносов? Поощрение доносов приведет к тому, что свидомые граждане будут жаловаться по любому поводу. А это, в свою очередь, приведет к тому, что закон будут использовать для сведения личных счетов и устранения конкурентов", - считает политолог.



Ранее "Страна" анализировала, почему в школах продолжают говорить по-русски и как чиновники предлагают с этим бороться.