В Украине был обновлен алгоритм тестирования на коронавирус. Теперь тесты пациентам будут делать на первичке. При этом анализы будут брать у людей с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

Об этом заявили в пресс-службе НСЗУ.

"Пандемия COVID-19 в Украине не утихает. Чтобы расширить доступ пациентов к тестированию, быстрее выявлять инфицированных коронавирусом и эффективнее противостоять пандемии, в Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19. А именно - тестирование пациентов с подозрением на ковид будет проводиться на первичном звене и на уровне амбулаторной помощи", - говорится в сообщении.

Тестирование на коронавирус будут делать всем людям с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Отбор материалов для тестирования и их транспортировки в лабораторный центр Минздрава теперь входит в пакет по оказанию медицинской помощи на первичном звене. И является бесплатным для пациента с подозрением на COVID-19.

По данным НСЗУ, в 1-м квартале в этом году не будет пакета услуг для мобильных бригад, которые отбирают материал для тестирования у пациентов с подозрением на COVID-19. Зато Центры оказания первичной медпомощи создают пункты тестирования. Также Центры медико-санитарной помощи имеют возможность договориться между собой и создать совместные пункты тестирования или мобильные бригады.

В пакет первичной медицинской помощи добавили скрининговое обследование. Скрининговое исследование на определение антигена SARS-CoV-2 проводят:

людям с подозрением на COVID-19;

людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии;

пациентам, которые подлежат плановой госпитализации;

лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение COVID-19.

"Положительный результат быстрого теста на определение антигена SARSCoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР-теста. Экспресс-тестирование проводится только по направлению врача, а не по желанию пациента", - добавили в НСЗУ.

Напомним, ранее в МОЗ назвали украинцам симптомы заболеваний, при которых проведут бесплатное тестирование на коронавирус.

Также министр здравоохранения Степанов рассказал, что делать украинцам с симптомами ОРВИ, которым отказывают в тестировании на коронавирус.